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Ticaret Bakanı Bolat Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti

Ticaret Bakanı Bolat Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr ile yaptığı görüşmede, ikili ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi üzerine yoğunlaştıklarını kaydetti.

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Bolat, kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilebilecek yönlerine dair istişarelerde bulunduklarını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, ikili ticaret hacmimizin artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi üzerine yoğunlaştık. Ayrıca, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında Türk firmalarının Suudi Arabistan'da üstlendiği projelerin artırılması ve turizm alanındaki işbirliğimizi geliştirme konularının üzerinde durduk."

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