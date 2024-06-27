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Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 147,6 milyar dolarla rekor kırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 147,6 milyar dolarla rekor kırdı

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 21 Haziran haftasında, bir önceki haftaya göre 1 milyar 321 milyon dolar artarak 147 milyar 622 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 21 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 62 milyon dolar artışla 88 milyar 495 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 14 Haziran'da 88 milyar 433 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 259 milyon dolar yükselişle 57 milyar 868 milyon dolardan, 59 milyar 127 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 21 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 321 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolardan, 147 milyar 622 milyon dolara çıktı.

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