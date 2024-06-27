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İyilik yapma niyetiyle caminin duvarına çıktı, hastanelik oldu

İyilik yapma niyetiyle caminin duvarına çıktı, hastanelik oldu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, kedileri beslemek için caminin duvarına çıkan kişi yüksekten düşerek yaralandı.

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Hayvansever Fahrettin P, Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nin duvarında kediler olduğunu fark etti.

Kedileri beslemek için merdivenle duvara çıkan Fahrettin P, dengesini kaybederek düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İyilik yapmak isterken yaralanan Fahrettin P. ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

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