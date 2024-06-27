Eski bakan Yaşar Yakış'a veda! Meclis'te düzenlenen törende Kılıçdaroğlu ile Özel yan yana geldi
Vefat eden eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, törende yan yana geldi.
Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yakış için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni gerçekleştirildi.
Törene, Yakış'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç, İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, eski bakan ve siyasetçiler katıldı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yakış'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi, taziyelerini iletti.
Törende, Yakış'ın özgeçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Daha sonra Yakış'ın naaşı, toprağa verilmek üzere kara yoluyla Düzce'nin Akçakoca ilçesine gönderildi.