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Eski bakan Yaşar Yakış'a veda! Meclis'te düzenlenen törende Kılıçdaroğlu ile Özel yan yana geldi

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Eski bakan Yaşar Yakış'a veda! Meclis'te düzenlenen törende Kılıçdaroğlu ile Özel yan yana geldi

Vefat eden eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, törende yan yana geldi.

Eski bakan Yaşar Yakış'a veda! Meclis'te düzenlenen törende Kılıçdaroğlu ile Özel yan yana geldi

Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yakış için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni gerçekleştirildi.

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Eski bakan Yaşar Yakış'a veda! Meclis'te düzenlenen törende Kılıçdaroğlu ile Özel yan yana geldi

Törene, Yakış'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç, İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, eski bakan ve siyasetçiler katıldı.

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Eski bakan Yaşar Yakış'a veda! Meclis'te düzenlenen törende Kılıçdaroğlu ile Özel yan yana geldi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yakış'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi, taziyelerini iletti.

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Eski bakan Yaşar Yakış'a veda! Meclis'te düzenlenen törende Kılıçdaroğlu ile Özel yan yana geldi

Törende, Yakış'ın özgeçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Daha sonra Yakış'ın naaşı, toprağa verilmek üzere kara yoluyla Düzce'nin Akçakoca ilçesine gönderildi.

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