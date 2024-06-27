Hyundai yeni modeli INSTER'ı tanıttı

Hyundai Motor Company, A-SUV segmentinde yeni elektrikli modeli INSTER'ın lansmanını, 2024 Busan Uluslararası Mobilite Fuarı'nda gerçekleştirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'deki fuarda görücüye çıkan INSTER, şık tasarımı, segment lideri sürüş aralığı ve çok yönlülüğü ile öne çıkıyor. İleri teknoloji özelliklere sahip yeni kompakt elektrikli araç (EV), özellikle şehir içi kullanıma yenilikçi bir imaj getiriyor.

Geniş iç mekanıyla dikkat çeken INSTER, güvenli ve kaliteli sürüş sunmak için gelişmiş bir pil ve elektrik motor teknolojisiyle üretiliyor. Diğer Hyundai ve IONIQ modellerinde olduğu gibi hızlı şarj alt yapısı sunan INSTER, WLTP normlarına göre 355 kilometreye kadar menzil vaat ediyor. Bu menzille kendi segmentindeki en iyi değerlerden birini sunan INSTER, çevre dostu olmasıyla da gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için sorumluluğu elden bırakmıyor.

Daha fazla iç mekan sunuyor

INSTER, 2021'de satışa sunulan ve yalnızca Güney Kore'de üretilen benzinli CASPER'ın tasarım mirasını baz alıyor. Hyundai'nin Güney Kore dışındaki diğer pazarlar için stratejik olarak geliştirdiği INSTER'ın stili, daha fazla iç mekan ve sağlam bir yol tutuşu sunmak için uzatılmış gövdeden oluşuyor.

Geniş bir dingil mesafesi ile desteklenen otomobil, her ne kadar A segmentinde yer alsa da kendinden çok daha büyük araçlarla kıyaslanabilecek bir iç mekan konforu sunuyor. Böylelikle, tam olarak A segmenti ile B segmenti kompakt modeller arasında konumlanıyor.

Gelişmiş bagaj kapasitesi sunabilen otomobil, şehir içinde esnek manevra kabiliyeti sağlıyor. INSTER'ın gövde tasarımı, doğrudan bir SUV olduğunu gösteriyor. Bu kompakt SUV profili, sade yüzeyler kadar güçlü çamurluklar, dik A sütunu, yukarı hizalanmış tampon ve tavan raylarıyla elde ediliyor.

LED gündüz sürüş farları ve piksel grafikli dönüş sinyalleri de arka lamba ve tamponla birleşerek sportif bir görsellik oluşturuyor. INSTER, donanım seviyesine bağlı olarak 15 veya 17 inç alaşım jantlarla tercih edilebiliyor.

INSTER, gelişmiş kabininde dijital bir panelle kullanıcısını karşılıyor. Navigasyonlu 10,25 inçlik bilgi-eğlence sistemi, diğer modellerde olduğu gibi dokunmatik bir ekranla geliyor. Daha fazla ferahlık hissi yaratmak üzere tasarlanmış bu kabinin orta konsolundaysa kablosuz şarj, havalandırma ve multimedya gibi kontrollere yer veriliyor.

INSTER'ın direksiyon simidindeki grafikler ise otomobilin yüksek teknoloji imajını güçlendirerek piksel temasıyla sunuluyor. İç tasarımda daha fazla kişiselleştirme için opsiyonel üst kapı kaplamaları da bulunuyor. Aracın iç mekanı çok yönlülük ve ferahlık sunarken, ön sıradaki oturma düzeni geçiş erişimi sağlıyor. Arka koltuklar da 50/50 oranında bölünerek ileri geri kaydırılabiliyor ve ihtiyaç haline yatırılabiliyor.

Sürdürülebilirlik öncelik

Hem dış hem de iç mekanda sürdürülebilir malzemeler kullanan INSTER, geleneksel olarak siyah boyada kullanılan karbon siyahı pigmentinin yerine geri dönüştürülmüş atık lastiklerden yapılan bir renklendiriciyi kullanıyor. Ayrıca iç mekandaki plastik malzemeler ise pet şişelerden ve şeker kamışından elde edilen biyo-polipropilen kullanılarak hazırlanıyor.

Hyundai INSTER, DC şarj hızı ve maksimum sürüş menzili ile de öne çıkıyor. Kullanıcıların şarj işlemi için daha az zaman harcamasına olanak sağlayan altyapı sayesinde daha rahat bir seyahat özgürlüğü tanınıyor. Standart olarak 42 kilovat saat batarya ile donatılan INSTER, opsiyonel olarak uzun menzilli 49 kilovat saat bir bataryaya da sahip. Bu iki versiyon 71,1 kilovat (97 PS) ve 84,5 kilovat (115 PS) güç üretirken, tek bir motorla hareket ediyor. Her iki versiyonun maksimum tork değeri ise 147 nanometre.

Hyundai INSTER, 120 kilovat yüksek güçlü bir DC şarj istasyonu kullandığında, yaklaşık 30 dakikada yüzde 10'dan 80'e kadar şarj olabiliyor. INSTER ayrıca, standart olarak 11 kilovatlık yerleşik şarj cihazı, özel bataryalı ısıtma sistemi ve yüksek verimli ısı pompası da sunuyor. Harici ve dahili V2L işlevi sunan otomobil, çift yönlü şarja da olanak tanıyor.

INSTER, doğada elektrikli bisiklet, scooter ve kamp malzemeleri gibi cihazları serbestçe kullanmaya veya şarj edilmelerine imkan tanıyan günlük bir kullanıcı dostu olarak da ün yapmaya hazırlanıyor.

INSTER, bu yaz ilk olarak Güney Kore'de, ardından Avrupa, Orta Doğu ve Asya Pasifik gibi pazarlarda satışa sunulacak. Çoğu donanım ve teknoloji standart olarak gelirken, gelişmiş rahatlık ve tasarım özellikleri de pazarların stratejisine göre belirlenecek. INSTER CROSS adı verilen bir başka model ise yakında INSTER ailesine katılacak.