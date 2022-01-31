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Galatasaray Barcelona'nın kalecisini İstanbul'a getirdi! Sırada yeni isimler var

Galatasaray Barcelona'nın kalecisini İstanbul'a getirdi! Sırada yeni isimler var

GALATASARAY'ın Barcelona B takımından kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Inaki Pena, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

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Galatasaray'da devre arası transfer döneminde çalışmalar devam ediyor. Bafetimbi Gomis ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılı ekip, kaleci transferini de bitirdi. Muslera'nın yokluğunda İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten beklediği verimi alamayan Galatasaray, eldivenleri Barcelona B'nin 22 yaşındaki file bekçisi Inaki Pena'ya teslim etmeye hazırlanıyor.

İspanyol file bekçisini taşıyan uçak, gece 23.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Galatasaray'ın Pena'yı sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralaması bekleniyor.

Pulgar için çalışmalar sürüyor

Sarı-kırmızılı ekipte, takviye çalışmaları Pena ve Gomis ile sınırlı kalmayacak. Galatasaray yönetimi, Fiorentina'nın Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı da kadrosuna katmak istiyor. Pulgar için temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmayı düşünüyor.

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