DÜNYA

Frankfurt'ta istasyonda bekleyen anne ve çocuğu hızlı trenin önüne attı

FRANKFURT tren istasyonunda 40 yaşındaki cani adam, 8 yaşındaki çocuğu ile annesini hızlı trenin önüne attı. Anne yaralı olarak kurtulurken çocuk öldü.

Frankfurt merkez istasyonunda bir koyu renk kıyafetler giyen bir erkek, istasyonda bekleyen anne ve çocuğu, Düsseldorf’tan Münih’e gitmekte olan hızlı trenin önüne attı.

Çocuk yaşamını yitirdi

Raylar ve tren arasındaki boşlukta kalan anne kurtulurken, 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Henüz bir bağlantıya ulaşılamadı

Zanlı, istasyonda gözaltına alınırken polis, zanlı ile saldırıya uğrayan anne ve çocuk arasında henüz bir bağlantıya ulaşılamadığını açıkladı.

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