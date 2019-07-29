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Feci anlar kamerada! 2,5 yaşındaki kuzenini 6'ıncı kattan aşağıya attı

İstanbul Esenler'de, otizmli çocuk 2,5 yaşındaki kuzenini 6'ıncı kattan aşağıya attı. Hastaneye kaldırılan minik çocuğun çatıdan arabanın üzerine düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Esenler'de otizmli kuzeni tarafından 6. kattan atılan 2,5 yaşındaki Yunus bebek yaşam mücadelesi veriyor. Minik çocuğun çatıdan atılarak park halindeki otomobilin üzerine düştüğü feci anlar kameralara yansırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Akıllara durgunluk veren olay Cumartesi günü Esenler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre 2,5 yaşındaki Yunus Efe Özay annesiyle birlikte, Esenler'deki teyzesinin çatı katındaki dairesine geldi. Annesi ve teyzesi çatıda oturduğu sırada minik Yunus Efe 17 yaşındaki otizmli kuzeni tarafından 6. kattan aşağıya atıldı. Atılan çocuk yolun karşı tarafında duran park halindeki otomobilin üzerine düştü.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE

Olayın hemen ardından yakınları ve çevredeki vatandaşlar tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk yoğun bakım ünitesine alındı. Çocuğu olay anında hastaneye götüren görgü tanığı Enes Ercan, " Çocuğun düştüğünü gördük. Engelli bir çocuk varmış çatı katından atmış. Biz de arkadaşın arabasıyla aldık hastaneye götürdük" dedi.

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