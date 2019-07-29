Ebru Polat'tan Hadise göndermesi!

Reynmen'in son şarkısı 'Ela' gündemden düşmezken Hadise'nin ardından bir paylaşım da Ebru Polat'tan geldi.

Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sivaslı olan Hadise'ye göndermede bulunarak '1 tane de benden gelsin... Ne de olsa ben de yarı İzmir, yarı Sivaslıyım....' notunu düştü.

Polat'ın ve Hadise'nin paylaşımlarının ardından Ekşi Sözlük'te gündeme oturan paylaşımlar, 'Dış güçler ülkemize azgınlık bombası mı attı acaba?' diye yorumlandı.