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Ebru Polat'tan Hadise göndermesi!

Albüm çıkaran sosyal medya fenomeni Reynmen'in Ela şarkısıyla seksi dans eden Hadise çok konuşulmuştu. Hadise'nin bu paylaşımının ardından şarkıcı ve model Ebru Polat'tan benzer bir paylaşım geldi.

Reynmen'in son şarkısı 'Ela' gündemden düşmezken Hadise'nin ardından bir paylaşım da Ebru Polat'tan geldi.

Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sivaslı olan Hadise'ye göndermede bulunarak '1 tane de benden gelsin... Ne de olsa ben de yarı İzmir, yarı Sivaslıyım....' notunu düştü.

Polat'ın ve Hadise'nin paylaşımlarının ardından Ekşi Sözlük'te gündeme oturan paylaşımlar, 'Dış güçler ülkemize azgınlık bombası mı attı acaba?' diye yorumlandı.

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