Fırat Tanış aslen nereli kaç yaşında kiminle evli eşi ve kızı kimdir?

Birçok başarılı yapımda rol alan, son olarak Kulüp dizisindeki performansı ile alkış toplayan Fırat Tanış son günlerde attığı tweetlerle gündemde. Ekrem İmamoğlu ile tiyatro polemiğine giren Fırat Tanılş ne dedi, tiyatro olayı nedir birçok vatandaş tarafından araştırıldı. Peki kimdir Fırat Tanış kimdir, aslen nereli, kiminle evli, eşi ve kızı kimdir?

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Son olarak Kulüp dizisindeki performansı ile alkış toplayan, birçok başarılı yapımda rol alan başarılı oyuncu Fırat Tanış, son günlerde açıklamaları ve atttığı tweetle gündemde. Ekrem İmamoğlu ile tiyatro polemiği yaşayan Fırat Tanış ne dedi?

Fırat Tanış Twitter'da TT olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı 'tiyatro yapmayın' ifadeleri üzerine yazan Tanış bu kez de Cumhuriyet gazetesinin spor yazarı Bilgin Gökberk'in Tanış'a göndermede bulunduğu yazısına 'Altlı bültenine çevirdiniz canım gazeteyi' diyerek tepki gösterdi. Tanış'ın son tweetlerinin ardından birçok kullanıcı eleştiride bulundu. İşte Fırat Tanış'ın bu ay çok konuşulan tüm tweetleri...

Olay daha sonra uzamadan tatlıya bağlandı

Fırat Tanış kimdir:

5 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğan Fırat Tanış, Gürcishan Ahıska kökenlidir. Tam ismi Nuri Fırat Tanış'tır. Lise yıllarında oyunculuğa merak salmıştır. O dönemlerde düzenlenen Liseler arası Tiyatro Yarışmasında oyunculuk ödülleri kazanmıştır. Aynı zamanda köşe yazarı ve müzisyendir.

Fırat Tanış Kübra Tanış ile evli, çiftin Zeyno adında bir kızı var

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Tanış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda 2001 yılına kadar oyunculuk yaptı. Aynı zamanda birçok akademide oyunculuk dersi verdi. İlk kez kamera karşısına Kanal 6'da yayınlanan "Radyo Madyo" dizisi ile geçti.

Profesyonel olarak ilk dizi projesi 2002 yılında TRT'de yayınlanan Yeditepe İstanbul'dur. 2009'da ise Kanal D'de ekrana gelen 'Geniş Aile' dizisindeki 'Koyu Bilal' rolüyle çıkış yakalamıştır. 2002'de "Sır Çocukları" isimli Sinema filminde beyaz perdeye ilk adımını atmıştır. Oyuncu, bu filmdeki rolüyle birçok ödül kazanmıştır.

Ünlü oyuncu, 2013 yapımı "Karınca Kapanı" isimli sinema filminin yönetmenliğinin yanı sıra başrol ve senaryosunu da üstlenmiştir. İlk evliliğini şarkıcı Gülay Sezer ile yapmıştır. 2014 yılında ise Kübra Tanış ile ikinci evliliğini yapmıştır. Bu evlilikten bir kızı vardır. 2017 yılında İstanbullu Gelin dizisinde Adem karakterine hayat verdi.