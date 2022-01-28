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Gaziantep'te kargo paketinden çıktı! Bebek yorganına emdirilmiş halde bulundu

Gaziantep'te kargo paketinden çıktı! Bebek yorganına emdirilmiş halde bulundu

GAZİANTEP’te bir kargo firmasında yapılan kontroller sırasında bir kargo paketinin içindeki bebek yorganı ve kılıfına emdirilmiş halde 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kargo firmasında yaptığı kontroller sırasında dedektör köpeğin bir kargo paketine tepki vermesi üzerine pakette inceleme yaptı. Yurt dışına gönderilmek üzere paketlenen kargo kutusunun içinden bebek yatağı ve yorgan kılıfı çıktı. Bebek yatağı ve yorgan kılıfını inceleyen ekipler, süngerlere emdirilmiş şekilde 2 kilo 400 gram eroin ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

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