Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün telefon kayıtları ortaya çıktı! Dikkat çeken trafik

Terör örgütü FETÖ'nün en meşhur savcısı Zekeriya Öz'ün telefon kayıtları ortaya çıktı. Adına 11 adet cep telefonu olduğu ortaya çıkan firari Öz’ün, telefon trafiği dikkat çekti.

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FETÖ terör örgütünün firari sanığı eski savcı Zekeriya Öz hakkında yapılan soruşturmalarda cep telefon kayıtlarının incelendi. Öz’e ait ortaya çıkan cep telefon kayıtlarında 17-25 Aralık operasyonunu öncesinde yaşanan görüşme trafiği dikkat çekti.

Polis tarafından yapılan incelemelerde Zekeriya Öz’ün üzerinde kayıtlı tam 11 adet cep telefonu olduğu ortaya çıktı. Zekeriya öz adına alınan 11 cep telefonunun 10 yıllık HTS kayıtları incelendi. Yapılan araştırmalara göre bazı hatları başkaları kullandı.

17 Aralık’a girildiği gece Mehmet Sait Sevinç’i aradı

Ortaya çıkarılan HTS kayıtlarında Zekeriya Öz, 17-25 Aralık kumpas operasyonlarının olduğu dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak soruşturmayı koordine eden Zekeriya Öz, 17 Aralık’a girildiği gece saat 00:30 emniyet mensubu Mehmet Sait Sevinç’i aradı.

Sevinç 16 yıl 6 ay hapis cezası aldı

7 saat sonra gerçekleşecek operasyonda katılacak bir emniyet mensubu olarak görev yapan Mehmet Sait Sevinç daha sonra Bylock kullanıcısı olduğu ortaya çıkmış ve FETÖ şüphelisi olarak 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

FETÖ’cü savcılarla sık sık görüştü

17 Aralık sabahı operasyon başladığında Zekeriya Öz FETÖ’cu savcılarla görüştü. Öz, Mehmet Berk, Fikret Seçen, Cihan Kansız ve Mehmet Karababa ile sık sık görüşmeler yaptı.

Yurt dışı trafiği

Zekeriya Öz’ün yurt dışı telefon kayıtlarında ise Amerika Birleşik Devletleri, Alman, Tanzanya, İtalya, Romanya, Yunanistan, Bosna Hersek ve Suudi Arabistan’a kayıtlı cep numaralarını 24 kez aradı. Bu aramalarda ABD’yi iki kez araması dikkat çekti.