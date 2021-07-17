Korona bitmeden gizemli hastalık paniği! Sebebini bulamadılar, Pentagon ve CIA devreye girdi!

ABD'de, Viyana'daki diplomatlarının yaşadığı sağlık sorunları panik yarattı. KOronavirüs salgını bitmeden diplomatlarda görülen semptomların nedeni henüz belirlenemezken; vakalar, ABD Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve CIA medikal ekiplerince incelemeye alındı.

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ABD yönetiminin, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Amerikalı diplomatların yaşadığı "gizemli" sağlık olaylarını araştırdığı bildirildi. Yetkililerin yaptığı açıklamada, 20’den fazla vaka araştırılırken söz konusu vakaların 2016 ve 2017'de ABD’li diplomat ve ajanların Küba’da bildirdiği semptomlarla benzerlik gösterdiği ifade edildi.

Semptomların nedeni henüz belirlenemezken; vakalar, ABD Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) medikal ekiplerince incelemeye alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Viyana Büyükelçiliğinde meydana gelen, henüz açıklanamayan sağlık olaylarının kuvvetli bir şekilde araştırıldığını ifade etti.

Mikrodalga ve radyo dalgalarıyla saldırı mı?

Bazıları, beyin hasarına da sebep olduğu düşünülen yaralanmaların mikrodalga veya radyo dalgalarıyla gerçekleştirilen bir saldırı sonucunda meydana geldiğine inanıyor.

Ancak yıllardır yürütülen çalışmalar, söz konusu yaralanmalara neyin veya kimin neden olduğunu, bunun bir saldırı olup olmadığının bilinmediğini ortaya koyuyor.

Viyana’da çalışan diplomatlar, nedeni bilinmeyen semptomlardan şikayet ettiklerini bildirmişlerdi. Viyana’daki vakaları, ilk kez 16 Temmuz Cuma günü, The New Yorker dergisi paylaşmıştı.

Havana sedromu da geri dönmüştü

Küba ve Çin'de 40 ABD´li diplomatın, 2016 ile 2018 tarihleri arasında yaşadığı gizemli rahatsızlıklara Havana Sendromu adı verilmişti. Yoğun tartışmalara sebep olan bu gizemli hastalık tam da dünyanın koronavirüs salgının pençesinde yaşadığı günlerde, mayıs ayında yeniden ortaya çıktı.

İlk olarak Küba'da görev yapan ABD'li ve Kanadalı diplomatlarda görülen ve enerji saldırısı sonucu yaşandığı düşünülen "Havana Sendromu" isimli gizemli hastalık, yakın zamanda ABD'de ortaya çıkan 3 vaka ile yeniden gündeme gelmişti.

Adını ortaya çıktığı Küba'nın başkenti Havana'dan alan gizemli hastalık, ilk olarak 2016-2017 yıllarında Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görüldü.

Ülkedeki diplomatik personel ve aileleri, baş dönmesi, denge ve duyma kaybı, anksiyete ve "bilişsel sis" diye nitelendirdikleri semptomları bildirmeye başladı.

Bu kişiler, bir anda çevredekilerin duymadığı şekilde gürültüler duyduklarını ve ardından baskı ve titreme hissettiklerini belirtti.

O dönem "gizemli hastalık" olarak nitelendirilen ve nedeni hala çözülemeyen hastalık, daha sonra ortaya çıktığı kentin adını alarak "Havana Sendromu" olarak nitelendirilmeye başlandı.