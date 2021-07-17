Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Gidişat iyiye alamet değil, Rusları kabul etmememiz gerekirdi

"Vaka sayıları artıyor, Delta varyantı yayılıyor, halkın ancak yüzde 20’sini aşılayabildik, oysa ki yüzde 80 aşılanmadan salgını kontrol altına almak mümkün değil. Gidişat iyiye alamet değil" diyen Prof. Mehmet Ceyhan, "Rusları kabul etmememiz gerekirdi" dedi.

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Türkiye Enfeksiyon Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan, günlük vaka sayılarının, tarama testi yapılmadığı için açıklananın en az 10 kat olduğunu söyledi ve hâlâ da söylüyor. Yani Ceyhan’a göre günlük vaka sayılarımız 5 binlerde değil, 50 binlerde.

Maske açıklamalarına hem sinirleniyor hem de çok üzülüyor

Gazete Oksijen'in haberine göre; yetkililerin, "Bayramdan sonra maskeleri atacağız" beyanlarına hem çok sinirleniyor hem de çok üzülüyor. "Geçen yılki açılmanın sonuçlarını hep birlikte yaşadık. Bedeli ağır oldu. Bu açılmanın bedelini de sonbaharda hep birlikte yaşayacağız. Maske, mesafe ve hijyeni kesinlikle terk etmeyin" diyor.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'la yapılan söyleşinin satır başları şu şekilde...

- Bakanlık hiçbir veri paylaşmadığı için, Delta varyantının Türkiye’de görülme sıklığını bilmiyoruz. Ama karşılaştığımız vakalardan biliyoruz ki giderek yayılıyor. Aslında Delta varyantı olmasa da durum hiç iç açıcı değil. Geçen sene Delta varyantı yoktu, o zaman da 1 Temmuz’da birdenbire tüm tedbirler kaldırıldı. Sonrasını hep birlikte yaşadık. Maalesef yine aynısı yapıldı.

Belli ki bir şeyler ters gidiyor, okullar açılınca patlama olur

- Bugünkü tabloya baktığınız zaman da uzun zamandan beri 5 binlerde takıldığımızı görüyoruz… Bu iyiye alamet değil. Belli ki birşeyler ters gidiyor. Bu tip salgınlarda en sık rastlanan sorunlardan biri, rakam sayısının bir yerde takılıp aşağıya inmemesidir. Birikir birikir bu vakalar, insanların tekrar kapalı alanlarda bir araya geldiği dönemde, mesela sonbaharda okullar açılınca birdenbire vakalarda patlama yaşanır.

- Kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırmamız lazımdı. Bazı arkadaşları şaşırarak izliyorum, "Eğer aşılama olmasaydı, vaka sayısı çok daha büyük rakamlara ulaşırdı" diyorlar. Ama böyle olmuyor. Bir kere aşılamayla salgını kontrol altına almanız için toplumsal bağışıklık düzeyine erişmeniz lazım. Toplumun yüzde 80’i aşılanırsa ancak o noktaya ulaşılabilir.

'Bayramdan sonra maskeleri atacağız' açıklamaları...

- Koronavirüse yakalanan bir kişi bu hastalığı kaç kişiye bulaştırıyor diye bakıyoruz. Daha önce bir kişi 2.5 kişiye bulaştırıyordu, Delta varyantıyla bu rakam 4’e çıktı. Dolayısıyla aşılanması gerekenlerin sayısı da arttı. Kimse durumun farkında değil. Maalesef "Aşı getirdik bitirdik bu işi, bayramdan sonra maskeleri atacağız" gibi söylemler de halkı son derece olumsuz etkiliyor.