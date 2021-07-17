Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, İstanbul Müftülüğü görevinden ayrıldı. Maraşlı, 2 yılın ardından üniversitedeki görevine döndü.

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Müftülüğün resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2 yıllık görev süresinin ardından üniversitedeki görevine dönen Prof. Dr. Maşalı, personel ve ilçe müftüleri ile vedalaştı. Maşalı için düzenlenen veda programı, Süleymaniye Camisi Baş Müezzin-Kayyımı Abdussamet Yazıcı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda 39 ilçe müftüsü adına konuşan Beykoz İlçe Müftüsü Ali Efe, din gönüllüsü ve görevlisi olarak Maşalı ile tanışmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Maşalı'ya alacağı yeni görevlerde Allah'tan muvaffakiyetler niyaz etti.

Personel adına konuşma yapan İstanbul Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz, Maşalı'nın Diyanet camiasına çok şey katarak, güzel işlere imza attığını belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, yaptığı konuşmada, müftülük makamının Molla Fenari ile başlatıldığını, Ebüssuud Efendiler, Zenbilli Ali Efendiler, yakın döneme gelindiğinde Ömer Nasuhi Bilmenlerin çok şanlı bir tarihe sahip olduğunu kaydetti.

Maşalı, "Bu şanlı tarihte kendisine Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın isminin geçtiği sandıkta ismimin geçmesi imkanını verdiğinden dolayı Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müftülüğün ulvi ve zor bir görev olduğuna dikkati çeken Maşalı, bu görevi kendisine tevdi eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a, tensiplerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Programda, İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan, Prof. Dr. Maşalı'ya teşekkür plaketi takdim etti. İl müftü yardımcıları Selahattin Yılmaz, Ayşe Coşkun ve Halime Yıldız ise Maşalı'ya çeşitli hediyeler verdi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.