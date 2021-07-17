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İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Yeni fiyat 1.25 lira oldu

İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Yeni fiyat 1.25 lira oldu

 İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek, ekmek fiyatına yüzde 25 zam yaparken, ekmeğin fiyatı 1 liradan, 1.25 liraya çıktı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek, ekmek fiyatına yüzde 25 zam yaparken, ekmeğin fiyatı 1 liradan, 1.25 liraya çıktı.

Konuyla ilgili İBB'den yapılan açıklamada, "İstanbul Halk Ekmek, ekmeğin ana ham maddesi olan un fiyatlarındaki artış ve enerji, işçilik, dağıtım gibi diğer önemli giderler sebebiyle ekmek fiyatlarında yükselişe gitti. 17 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 Türk lirasından satılan ekmek, 1.25 Türk lirasından İstanbullulara ulaşacak" ifadelerine yer verildi.

Halk Ekmek ürünlerine bir önceki zam Eylül 2020'de yapılmış, fiyatlar yüzde 33 artmıştı.

Öte yandan, İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, ağustos ayının ikinci perşembesi toplanacak İTO Meclis Komisyonu'na İstanbul'da şu an 220 gramı 2 TL'den satılan ekmeğin 2.5 TL olmasını teklif edeceklerini söyledi. Demir, bunun gerekçesini un fiyatlarındaki durdurulamayan artışlar olarak gösterdi.

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