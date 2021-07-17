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Hafta sonu sıcaklıkları kavuracak! Mevsim normallerinin 4 derece üzerinde

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hafta sonu sıcaklıkları kavuracak! Mevsim normallerinin 4 derece üzerinde

Bu hafta sonu Marmara Bölgesi sıcaklıkları normalin 4 derece üzerinde olması bekleniyor.

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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Sabah saatlerinde parçalı bulutlu hava tahmin edilen bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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