Otobüs bileti fiyatları değişmedi! Tavan fiyatı uygulayan yok!

Otobüs biletlerine gelen tavan fiyat uygulamasına rağmen firmalar fiyatı düşürmedi. 150 TL olması gereken İstanbul-İzmir 200 TL’den satılırken, 180 TL olması gereken İstanbul-Bodrum biletleri 310 TL’ye kadar çıkıyor. Otobüsçüler, “Maliyetler yüksek, indiremeyiz” diyor.

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Yüksek bilet fiyatlarına Ulaştırma Bakanlığı , 'dur' dedi. Pandemi nedeniyle yüzde 50 kapasite sınırı getirilen ve bu nedenle otobüs bilet fiyatlarını artıran otobüs firmaları için 1 Temmuz itibarıyla bu sınırlama kalktı. Ancak kalkan sınıra rağmen otobüs firmaları, biletleri vatandaşlara yüksek fiyattan sunmaya devam etti. Hal böyle olunca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 14 Temmuz tarihinde otobüs biletlerine tavan ücret uygulaması getirmiş, karar Resmi Gazete'de de yayımlanmıştı. Ancak otobüs firmalarının bu sınırı dikkate almadığı ve aynı fiyat politikasıyla biletlerini satışa sunmaya devam ettiği görülüyor.

Sabah'ın haberine göre tavan fiyatın 350-900 kilometre arasında aşıldığını belirten otobüs firmaları, bu noktada köprü ve otoyol nedeniyle fiyatları indiremediklerini belirtiyor. Karar öncesinde 5 milyon biletin alındığını da anlatan otobüsçüler, "Eğer fiyatı indirirsek kaos olur. Ağustostan sonra fiyatlar geriler" diyor.

200 liradan başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 350- 450 km arasının 144 lirayı, 450-500 km arasının 150 lirayı, 600-650 km arasının 168 lirayı, 700- 800 km arasının 180 lirayı aşmaması gerekiyor. Ancak birçok otobüs firmasının bu kararı uygulamadığı dikkat çekiyor. Örneğin İstanbul-Samsun arası 730 kilometre. Bakanlığın açıkladığı tarifeye göre bu hatta otobüs bilet fiyatının maksimum 180 TL olması gerekirken otobüs firmalarında bu hattaki bilet fiyatları 200 TL'den başlıyor. Yine 478 kilometre olan İzmirİstanbul arası bilet fiyatlarının 150 TL'yi aşmaması gerekirken biletlerin 200 TL'den satışa çıktığı görülüyor. 696 kilometre olan İstanbul-Bodrum biletlerinin 180 TL'den satılması gerekirken fiyatlar 250 ila 310 TL arasında değişiyor. Aynı şekilde 466 kilometre olan Uşak-İstanbul arasının 150 TL olması gerekirken burada da biletlerin 179 TL'den satışa devam ettiği görülüyor. Özellikle orta mesafe olarak adlandırılan 350 kilometreden sonra bilet fiyatlarının çok yüksekten satışa çıktığı dikkat çekiyor.

5 milyon kişi bilet aldı, kaos çıkar

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, firmalarla konuştuklarını ve kararın uygulanması için telkinde bulunduklarını söyledi. Yıldırım, "Bakanlığı belirlediği 100-350 km arasında fiyatlar makul. Ancak 400 ila 900 km arasında çok sıkıntı var. Bu mesafede otoyol ve köprü kullanımı artıyor ve bu da maliyetleri artırıyor. Biz bakanlığa otoyol ve köprü güzergahlarında bir düzenleme yapılmasını istedik. Bu fiyatlarla taşıma yapmamız maliyeti karşılamaz" dedi. Karar öncesinde 5 milyon kişinin otobüs bileti aldığını anlatan Yıldırım, "Bu da fiyatları indirmemizde engel. Çünkü kaos yaratır" diye konuştu. Sektörde 327 aktif firmanın olduğunu anlatan Yıldırım, rekabetin fiyatları çekçeğini, ağustostan sonra fiyatların düşeceğini kaydetti.