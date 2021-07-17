BBP Lideri Mustafa Destici: Meclis'te tüm partilerin HDP’lilerle arası iyi

Cumhur İttifakı ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Meclis'te tüm partilerin HDP’lilerle muhabbeti gayet iyi" dedi.

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Çorum'da yaptığı basın açıklaması sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Meclis'te biz hariç tüm partilerin HDP’lilerle muhabbeti gayet iyi. Dışarıdan göründükleri gibi değil. Çay içiyorlar muhabbet ediyorlar" diye konuştu.

Bir basın mensubunun " MHP'liler de buna dahil mi?" sorusuna ise BBP Genel Başkanı Destici "Ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor" diye yanıt verdi.

Seçim barajı sıfır olmalı

Seçim yasasının "antidemokratik" olduğunu belirten Destici, "Partilere verilen Hazine yardımı kaldırılmalı ve partiler bir araya gelerek, seçim barajını adaletli bir şekle sokulmalı. Seçim barajı o bu partinin işine geldiği şekle sokulmamalı. Bizim düşüncemiz seçim barajı tamamen kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.