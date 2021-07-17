Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci, Can Candan'ın derslerine son verdi

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde görevden alınan Melih Bulu'nun yerine vekaleten atanan Mehmet Naci İnci, öğretim görevlisi Can Candan'ın işine son verdi.

Abone ol

Can Candan, rektör Mehmet Naci İnci tarafından kendisine gönderilen yazıyı paylaştı. Yazıda "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun mülga 32. maddesi gereğince 16.07.2007 tarihinde Üniversitemize öğretim görevlisi olarak atandığınız, daha sonraki yıllarda ise görev sürenizini yenilenmediği anlaşılmıştır. Görev sürenizin 15.07.2021 tarihi itibariyle sona ermiş olması, bu güne kadar Üniversitemize yeniden atanmanız konusunda herhangi bir müracatta bulunmamanız, ayrıca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 36/3 maddesinde Öğretim Görevlileri için öngörülen on iki saat ders verme yükümlülüğünün yalnızca altı saatini yerine getirebilmeniz nedeniyle görevinize devam etmenizde yarar bulunmadığı değerlendirilmiştir. " denildi.

Öğretim üyesi Can Candan, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün bana 2007'den bu yana öğretim görevlisi olarak çalıştığım Boğaziçi'ndeki görevime, ders verdiğim bölüm ve fakültenin görüşü alınmadan "vekaleten" son verdiğine dair bir yazı göndermiş. Sizlerle paylaşıyor, yorumunu ve değerlendirmesini de sizlere bırakıyorum." dedi.