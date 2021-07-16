İslam Memiş'ten bomba altın tahmini!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar kurunda 8.50 seviyelerinin alım fırsatı sunduğunu söyleyerek düşüşlerin büyük yükseliş öncesi son bir fırsat anlamı taşıdığını söyledi. Memiş gram altında yıl sonu tahminini açıklarken satanın pişman olacağını ileri sürdü.

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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun 7.90 seviyelerine kadar düşebileceğini söyleyerek kritik rakamın 8.44 seviyesi olduğunu ifade etti. Enflasyonun olduğu her yerde kıymetli metallerin kral olmaya devam edeceğini de belirten Memiş, altın satanın pişman olacağı bir döneme girildiğinin uyarısını yaptı.

İslam Memiş, kendi Youtube kanalında dolar ve altın tahminlerini açıkladı. Dolardaki düşüşün alım fırsatı sunduğunu ileri süren Memiş, döviz tarafında büyük bir yükseliş dalgası beklediğini ifade etti.

İşte Memiş'in yıl sonu dolar ve altın tahmini;

"Altın ve gümüşün bir miktar değer kazandığını, destek sevilerinin altına kaymak istemediğini yükseliş isteğini koruduğunu görüyoruz. Altın haftanın son işlem gününde altının gram fiyatının 497-507 aralığında işlemler gerçekleştirdi. Gram altın fiyatı 495- 505 aralığına sıkıştı ama bu hafta 497-507 lira aralığında işlem gördü.

"Dolardaki düşüşler alım fırsatı sunuyor"

Dolar kurunda bir miktar geri çekilmeler gördük. 8.48-8.58 aralığında işlemler gerçekleştirdi. Dolar kurunda 8.44 lira güçlü bir destek olduğunu görüyoruz. 8.44 seviyesinin altına sarkarsa dolar kurunun 8 lira altına sarkma ihtimali bile olabilir. O yüzden 8.44 seviyesini önemsiyorum ancak 8.50 altındaki rakamlar kısa vade için özellikle dövizle ticaret yapanlar için bir alım fırsatı olduğunu da özellikle belirtmek isterim.

Döviz tarafındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını suni özellikle patlama öncesi yani agrasif yükseliş öncesi son bir hamle ile alım fırsatı vereceğini tahmin ediyorum.

Memiş'ten enflasyon uyarısı

Enflasyondan kaçış yok. Hayat çok pahalı hale gelecek. Özellikle gıda fiyatlarına çok dikkat edin. Kuraklık çok ciddi bir süreç. Kuraklığın getirmiş olduğu bu fiyat artışı sosyal dokuda da sıkıntılara neden olacağını sık sık beyan ettim.

"Altında hızlı yükselişler bizi bekliyor"

Altının ons fiyatı 1791-1834 dolar aralığında ama yükselişlerin daha hızlı devam edeceğini öngördüğümden dolayı 1800 dolarların altına eğer sarkmalar gerçekleşirse şimdilik böyle bir emare yok. 1808 dolar güçlü bir destek seviyesi. Eğer bu seviye aşağı yönlü kırılırsa tekrar 1790 seviyesini konuşabiliriz ancak altın fiyatlarında hızlı yükselişler bizi bekliyor. Özellikle ağustos ayında 1860-1880 dolar yukarı yönlü kırıldıktan sonra yükselişlerin 1960 dolar seviyesine kadar hızlıca yükseleceğini de görebiliriz. O yüzden altın satmak isteyen çıkmak isteyen yatırımcısını da rehavete kapılmadan sabırla beklemesini ifade edebilirim.

"FED sözlü açıklamalarla piyasalara müdahale etti"

Altının gram fiyatı dediğim gibi 490-507 aralığına sıkıştı. 500 altına her sarkmalar gram altın-TL tarafında alım fırsatları sunmaya devam ediyor. Haziran ayında 538 liraya kadar yükseldiğini gördük. Haziran ayı tahminimiz 540-560 aralığıydı. FED hemen devreye girdi, sözlü müdahaleyle piyasaya baskı oluşturdu. O yüzden 538 seviyelerinden geri çekildi. FED artık daha ayağı yere basan açıklamalar yapıyor. Enflasyonun biraz daha ciddiyetinde. O yüzden popülist açıklamalarla piyasaları baskılayamayacak.

Altının yıl sonu fiyatına dikkat!

Enflasyonun olduğu her yerde değerli metaller kral olmaya devam edecek. O yüzden gram altın-TL fiyatı tekrar 540 seviyesi yukarı yönlü kırılabilir. Özellikle yıl sonuna kadar da bu yükselişlerin her defasında sık sık beyan ettiğim gibi 580-600 seviyesine kadar bir yükseliş beklemek gerektiğini tekrar ifade etmek isterim."