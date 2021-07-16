GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Projesi'nde imzalar atıldı

GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi sözleşmesi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında imzalandı.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi sözleşme törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil ile SSB ve TUSAŞ yetkilileri katıldı.

Demir, burada yaptığı konuşmada SSB'nin uzay ve uydu alanında yaptığı çalışmalara değinerek savunma sanayi sektörünün ülkenin Uzay Programı'nda Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda yürütülecek çalışmalara en yüksek katkıyı sunacağını bildirdi.

Türkiye'nin uzaya bağımsız erişiminin sağlanması amacıyla ROKETSAN Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Merkezi'ni açtıklarını, bu kurumun geliştirdiği Mikro Uydu Fırlatma Sistemi ile fırlatılan Sonda Roketi'nin uzay sınırını aştığını ve bu alanda bir ilki gerçekleştirdiğini belirten Demir, "SSB bünyesinde kurulan DELTA-V şirketiyle ilk hedeflerimiz uzay sınırını hibrit yakıtlı roket motoruyla geçmektir. Bu çalışmalar uzaya gidecek roketler ve onu fırlatacak sistemleri yerli imkanlarla geliştirmeyi amaçladığımız projelerdir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uzay alanındaki ilk ihracatının da TUSAŞ'ın iştiraki GSATCOM şirketi tarafından Arjantin'e haberleşme uydusu teknolojileri ihracı olduğunu hatırlatan Demir, uydu çalışmalarında ülkedeki çoklu yapıyı bir araya getirecek gözlem ve haberleşme uydularının Türkiye'deki adresi olacak bir uydu şirketi kurulması yönünde çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Demir, "Projede çalışacak mühendis ve çalışanlarımızın Allah yardımcısı olsun ve şimdiden hayırlı olsun diyorum" değerlendirmesinde bulundu.