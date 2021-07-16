Pulitzer ödüllü foto muhabiri çıkan çatışmada öldürüldü

Reuters haber ajansının Pulitzer ödüllü foto muhabiri Danish Siddiqui'nin Afganistan’ın Kandahar ilinde Taliban askerleri ile güvenlik güçleri arasında meydana gelen çatışmada öldürüldüğü duyuruldu. Hint gazeteci, bugüne kadar Afganistan ve Irak'taki savaşlar, Rohingya mülteci krizi, Hong Kong protestoları ve Nepal depremleri başta olmak üzere birçok olayı objektifinden dünyayla paylaştı.

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Bir Afgan komutan, Reuters muhabiri Danish Siddiqui'nin Afgan güvenlik güçleri ile Taliban savaşçıları arasında çıkan çatışmayı haber yaparken öldürüldüğünü söyledi.

Yetkili, Reuters'e verdiği demeçte Afgan özel kuvvetlerinin sınır kapısındaki Spin Boldak'ı Taliban'dan geri almak için savaştığını söylerken Siddiqui ve üst düzey bir Afgan subayının Taliban askerleri tarafından açılan çapraz ateşte öldürüldüklerini açıkladı.

Reuters, Afganistan Savunma Bakanlığı bir açıklama yapmadan önce kimliğinin açıklanmamasını isteyen Afgan askeri yetkilisi tarafından açıklanan yeni çatışmanın ayrıntılarını bağımsız olarak doğrulayamadı.

Siddiqui, bu haftanın başında Afganistan güneyindeki Kandahar ilinde özel Afgan birlikleri ile birlikte gazeteci olarak konuşlandırılmıştı. Afgan komandoları ile Taliban askerleri arasındaki çatışmalar hakkında haberler yapıyordu.