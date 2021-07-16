Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken aşı paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarının 62 milyon dozu aştığını bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplam doz sayımız 62 milyonun üstüne çıktı" ifadesini kullandı. Bakan Koca, günlük aşılama verileri için de "1 milyon dozu geçtik. Üstüne konacak her yeni doz çok kıymetli. Salgına karşı kalıcı zaferi bize aşı sağlayacak" paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanlığının anlık verilere göre; 16 Temmuz saat 19.45 itibarıyla yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede uygulanan aşı miktarı 62 milyon 278 bin 994'e yükseldi. 38 milyon 770 bin 815 kişiye ilk doz, 19 milyon 932 bin 445 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.