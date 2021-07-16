Diego Perotti'den Fenerbahçe'ye numara tepkisi

Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 11 numaralı formasının Sinan Gümüş'e verilmesine tepki gösterdi.

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl Serie A ekibi Roma'dan transfer ettiği Arjantinli yıldızı Diego Perotti'nin ismi bir süredir İtalyan ekibi Genoa ile anılıyordu. Geçtiğimiz sezon oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve o günden bu yana sarı-lacivertli formayı giymeyen Perotti, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tekrar gündeme geldi.

Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Rumen ekibi Csikszereda ile karşı karşıya gelirken Perotti'nin giydiği 11 numaralı formayla Sinan Gümüş saha çıkmıştı. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Arjantinli futbolcu, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini ifade etti.

Perotti'nin Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini korurken duruma ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.