Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başarımız kartların yeniden karılmasına yol açtı

Milli Savunma Üniversitesi'nde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya'da gösterdiğimiz başarı da sadece Akdeniz'de değil, dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

- Askeri alanda yeni bir seviyeye ilerliyoruz. TSK'nın en güçlü konuma ulaşması hayati öneme sahiptir. Türkiye'nin savunma sanayii teknolojilerinde katettiği mesafe tüm dünyanın örnek aldığı bir başarı hikayesidir. Aynı başarıyı MSÜ'de subay ve astsubay eğitiminde de görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz destan üstüne destan yazıyor.

- Türk milleti askerliğe ve teşkilatçılığa olan yatkınlığı sayesinde sürekli kendini yenilemeyi başarmıştır.

- Eğer Türkiye güçlüyse, yakın uzak her yerde, zalimlerin zulmü altında inleyen her kardeşimiz için umut vardır.

- Türk'ün olduğu yerde zulüm olmaz, Türk'ün olduğu yerde masum kanı akmaz."

- Bizlere düşen görev, tarihte yaşadıklarımızdan gereken dersleri çıkartarak, gereken ibretleri alarak tekerrürlerin önüne geçmektir.

- Neredeyse 40 yıl süren terörle mücadele döneminde kurulan tuzaklara ve oynanan oyunlara rağmen sergilenen dirayetli duruş, yeniden başarabileceğimizin işareti olmuştur.

- Türkiye'nin güçlü duruşunun en önemli ayaklarından biri de askeri alanda verdiği mücadeleler ve kazandığı zaferlerdir.

- Libya'da gösterdiğimiz başarı da sadece Akdeniz'de değil, dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır.

Özgürlüğümüze vurulan prangaları parçalayıp attık

- Açıkça ifade ediyorum. Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde, birlik ve beraberliğinde gözümüz yoktur.

- Biz sadece terör örgütlerinin zulmü altında inleyen kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Türk'ün olduğu yerde mazlum gözyaşı dökmez, Türk'ün olduğu yerde ancak güven olur, huzur olur, refah olur. Bugün mezun olan siz subaylarımız görev yerlerinizde işte böyle bir orduya hizmet edeceksiniz.

- Türkiye, Cumhuriyet tarihi boyunca en kritik dönemlerde çeşitli demokrasi ve kalkınma hamleleri başlatmıştır. Önce demokrasi ve kalkınma hamlemizi başarıya ulaştırdık, özgürlüğümüze vurulan prangaları parçalayıp attık.

- Başka coğrafyalarda bizimle birlikte yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlıkları içindeyiz.

- Milli Savunma Üniversitemizin ordumuza yetiştirdiği subay ve astsubayların her birini aynı zamanda geleceğimizi aydınlatan birer ışık olarak görüyorum. Üniversitemizin rektörüne ve tüm yönetim kademesine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.