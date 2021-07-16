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YKS 2021 tercih kılavuzu ve kontenjan bilgisi ÖSYM yayımlandı

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YKS 2021 tercih kılavuzu ve kontenjan bilgisi ÖSYM yayımlandı

ÖSYM son dakika YKS 2021 tercih kılavuzu ve kontenjan bilgisini erişime açtı. 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu http://osym.gov.tr sitesinde erişime açıldı. Sonuçlarının 4 Ağustos'ta duyurulması beklenen YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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YKS taban puanları ve kontenjanları içeren kılavuz http://osym.gov.tr sitesinde yayınlandı. Adaylar 2021 YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklar. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda üniversite taban puanlarının yanı sıra kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bulunuyor.

26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2021 YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunun yayımlandığı duyuruldu. 

Açıklama, ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün tarafından yapıldı. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. 

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Ayrıca, adayların 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapabilecekleri hatırlatıldı.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak: ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2021 YKS sınav sonuçlarının 4 Ağustos tarihinde adaylarla paylaşılması bekleniyor. 

YKS sonuçları nereden öğrenilir: 

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

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