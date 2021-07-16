Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'de müjdem olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KKTC'de müjdem olacak"

Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik.

Rize'deki felakette de 6 vefatımız var. 3 bakanımız orada. Sürekli kendileri ile irtibat halindeyim. AFAD'ımızın çalışma var. Ağaçlar söküldü çaylık yapıldı.