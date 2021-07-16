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Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasına de erişim sağlanamıyor

Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasına de erişim sağlanamıyor

Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasına erişim sorunu yaşanıyor. Banka müşterileri, "Geçici süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısıyla karşılaşıyor.

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Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasına bu sabah saatlerinden beri giriş yapılamıyor. Uygulamaya girmek isteyen banka müşterileri, "Geçici süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısıyla karşılaşıyor.

Bankanın uygulamasıyla ilgili iki gün önce de böyle bir sorun yaşanmıştı. Yetkililer arıza ile ilgili bilgi vermezken, herhangi bir saldırı olmadığını belirtmişlerdi.

 Ziraat Bankası'ndan açıklama

Ziraat Bankası'ndan yaşanan sorunla ilgili açıklama geldi. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada mobil bankacılık sistemine girişte yaşanan sorunun yoğunluktan kaynaklandığı ifade edildi. Ziraat Bankası, işlemlerin diğer kanallardan(Web, telefon bankacılığı vs.) sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebileceğini açıkladı. 

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