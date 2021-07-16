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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması başladı

Sağlık Bakanı Koca, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının başladığını bildirdi.

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 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz."

Koca, gönüllülerin 0312 552 60 19 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabileceklerini belirtti.

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