16 Temmuz tatil mi bugün öğleden sonra tatil mi?

Bugün yani 16 Temmuz cuma günü tatil mi, memurlar ve kamu çalışanları idari izinli mi sorusu gündeme geldi. Kurban bayramının 16 Temmuz ile birleştirilmesi ve 11 günlük tatil söz konusu olmuştu fakat Kabine Toplantısında böyle bir karar çıkmadı. Yani bugün hem kamu çalışanları hem de özel sektör çalışanları mesai yapacak.

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Bugün yani 16 Temmuz cuma günü tatil mi, Kurban Bayramı tatili başladı mı soruları özellikle çalışan kesim tarafından merak konusu oldu. 15 Temmuz resmi tatilinin ardından 16 Temmuz cuma gününün de tatil olması ve kurban bayramı tatilinin 11 gün olması gündemdeydi. Fakat Kabine toplantısı sonrasında 16 Temmuz cuma gününün tatil olmadığı açıklandı. Yani bugün memurlar idari izinli sayılmayacak, özel sektör çalışanları ile tam gün mesai yapacak. Bayram tatili bu akşam başlayacak. Yıllık izinlerinden bir gün kullanan çalışanlar ise yine 11 günlük tatil yapmış olacak.

Bayram tatili kaç gün: Bayram tatili için Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamada bulundu;

"Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz mübarek kurban bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Ülkemizde de Kurban Bayramı için tüm kurumlarımız hazırlıklarını yürütmektedir.

Bayram tatili vesilesi ile yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına harfiyen riayet etmelerini, can ve mal kaybı ile sonuçlanacak kazalara karşı şimdiden dikkatli olmalarını rica ediyorum.Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme günü kararı aldık.

16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz sabahına kadar sürecek bir tatile kabul oluyorlar. 15 Temmuz günü başlıyoruz. 16'ında herkes mesaisinde olacak.

Buna göre kamu görevlilerinin 11 günlük tatil için uygulaması gereken süreçler şu şekilde olacak;

Yıllık izin kullanan 11 gün tatil yapacak: Kamu görevlileri için 11 günlük izin, 16 ve 19 Temmuz tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle gerçekleşebilecekti. Ancak 16 Temmuz günü için herhangi bir karar alınmadı. Sadece 19 Temmuz idari izin olarak belirlendi. Kamu çalışanlarının 11 günlük izinden faydalanması, 16 Temmuz tarihini yıllık izin olarak alması halinde mümkün olacak.