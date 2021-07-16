BIST 1.370
DOLAR 8,52
EURO 10,10
ALTIN 501,11
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Bu Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Hafsanur Sancaktutan kimdir sevgilisi kim Hafsanur Sancaktutan boy ve kilosu

Hafsanur Sancaktutan kimdir sevgilisi kim Hafsanur Sancaktutan boy ve kilosu

Menajerimi Ara’nın yıldızı Deniz Can Aktaş oyuncu Hafsanur Sancaktutan sosyal medyadan aşklarını ilan ettiler. Eğlenceli hallerini takipçileri ile paylaşan çifte tebrik mesajları yağarken Hafsanur Sancaktutan'ın hayatı da merak konusu oldu. Son olarak dedesinin pedofili olduğunu açıklayan Hafsanur Sancaktutan kimdir?

Abone ol

Menajerimi Ara’nın yıldızı Deniz Can Aktaş oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile aşkını ilan etti! Bir yılı aşkın süredir beraber olan ikili tatile giderken paylaştıkları fotoğrafla mutluluklarını gösterdiler.

Menajerimi Ara adlı dizide Barış karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş, meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile geçen yıldan bu yana birliktelik yaşıyor. İkili 'Aşk Ağlatır' dizi setinde birlikte oynamıştı.

İşte 21 yaşındaki Hafsanur ile 27 yaşındaki Deniz Can'ın sosyal medya gündemine bomba gibi düşen pozları..

Hafsanur Sancaktutan 21 yaşındadır. Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. Oyuncu aynı zamanda Rizelidir. 

21 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenmiştir. ilk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül de kazanmıştır. Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin ardından, şimdilerde Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat vermektedir.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı'ndan sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına "Kovid-19 aşısı" ödemesi
Sağlık Bakanlığı'ndan sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına "Kovid-19 aşısı" ödemesi
Bu Bayramda Aradığın Ne Varsa Cepte Şok’la Kapında
Bu Bayramda Aradığın Ne Varsa Cepte Şok’la Kapında
Teröristlerin taciz ateşine cezalandırma atışıyla karşılık verildi! 7 terörist etkisiz hale getirildi
Teröristlerin taciz ateşine cezalandırma atışıyla karşılık verildi! 7 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 3 bayram genelgesi birden gönderdi
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 3 bayram genelgesi birden gönderdi
Nihal Yalçın kimdir kaç yaşında sevgilisi ile yaş farkı kaç?
Nihal Yalçın kimdir kaç yaşında sevgilisi ile yaş farkı kaç?
16 Temmuz evde bakım maaşları 32 ilde yattı yeni liste-2021
16 Temmuz evde bakım maaşları 32 ilde yattı yeni liste-2021
28 Şubatçı Erol Özkasnak'tan 'manidar' açıklamalar! Her cümlede ayrı bir yere mesaj
28 Şubatçı Erol Özkasnak'tan 'manidar' açıklamalar! Her cümlede ayrı bir yere mesaj
Akit, Melih Bulu'nun Boğaziçi rektörlüğünden alınmasını 'darbe girişimi' saydı
Akit, Melih Bulu'nun Boğaziçi rektörlüğünden alınmasını 'darbe girişimi' saydı
Cuma mesajları zilhicce ayına özel resimli cuma sözleri 2020
Cuma mesajları zilhicce ayına özel resimli cuma sözleri 2020
Diyarbakır'da üzerine benzin döküp diri diri yakmıştı! Güllü Yılmaz canavarca hisle öldürüldü
Diyarbakır'da üzerine benzin döküp diri diri yakmıştı! Güllü Yılmaz canavarca hisle öldürüldü