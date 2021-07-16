Hafsanur Sancaktutan kimdir sevgilisi kim Hafsanur Sancaktutan boy ve kilosu

Menajerimi Ara’nın yıldızı Deniz Can Aktaş oyuncu Hafsanur Sancaktutan sosyal medyadan aşklarını ilan ettiler. Eğlenceli hallerini takipçileri ile paylaşan çifte tebrik mesajları yağarken Hafsanur Sancaktutan'ın hayatı da merak konusu oldu. Son olarak dedesinin pedofili olduğunu açıklayan Hafsanur Sancaktutan kimdir?

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Menajerimi Ara’nın yıldızı Deniz Can Aktaş oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile aşkını ilan etti! Bir yılı aşkın süredir beraber olan ikili tatile giderken paylaştıkları fotoğrafla mutluluklarını gösterdiler.

Menajerimi Ara adlı dizide Barış karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş, meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile geçen yıldan bu yana birliktelik yaşıyor. İkili 'Aşk Ağlatır' dizi setinde birlikte oynamıştı.

İşte 21 yaşındaki Hafsanur ile 27 yaşındaki Deniz Can'ın sosyal medya gündemine bomba gibi düşen pozları..

Hafsanur Sancaktutan 21 yaşındadır. Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. Oyuncu aynı zamanda Rizelidir.

21 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenmiştir. ilk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül de kazanmıştır. Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin ardından, şimdilerde Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat vermektedir.