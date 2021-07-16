Nihal Yalçın kimdir kaç yaşında sevgilisi ile yaş farkı kaç?

Son olarak Yalan Dünya dizisi ile ekranlarda olan başarılı oyuncu Nihal Yalçın'ın kendisi gibi oyuncu olan Berker Güven ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından birçok kişi Nihal Yalçın'ı merak etti. Peki Nihal Yalçın kimdir, kaç yaşında? 26 yaşındaki sevgilisi ile arasında kaç yaş fark var?

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“Yalan Dünya” dizisindeki Açılay rolüyle yıldızı parlayan Nihal Yalçın, meslektaşı olan sevgilisi Berker Güven’le Bodrum tatilinde görüntülendi. İkilinin samimi görüntüleri ardından Berker Güven’in hayatıyla ilgili bilgiler bir kez daha gündem oldu. Peki, Nihal Yalçın'ın sevgilisi Berker Güven kimdir, kaç yaşında?

40 yaşındaki Nihal Yalçın önceki gün kendisi gibi oyuncu olan 26 yaşındaki Berker Güven'le aşk yaşamaya başladı. Çift, önceki gün Gümüşlük'te ilk kez dudak dudağa görüntülendi.

Geçtiğimiz aylarda kendisinden yaşça küçük sevgilisinden ayrılan oyuncu Nihal Yalçın, yeni bir aşka yelken açtı. Zalim İstanbul dizisindeki rolüyle tanınan 26 yaşındaki Berker Güven ile ilişki yaşayan Yalçın, tatilde aşka geldi.

Öpücüklere boğdu: İlk kez Gümüşlük'te objektiflere takılan ikili, baş başa denizin içerisinde sohbet edip birbirlerine sarıldı. Çiçeği burnunda aşıklar, kendilerini tanıyan hayranlarıyla da sohbet etti. Sevgilisinin ardından denizden çıkan Berker Güven, şezlonga uzanmadan önce meraklı bakışlara aldırış etmeden Nihal Yalçın'ı öpücüklere boğdu.

Berker Güven kimdir: Berker Güven 7 Eylül 1994 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi.

Özel Işıkkent Anadolu Lisesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitim gördü.2017 yılında gösterime giren Babam filminde Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaştı.[2][3] Vatanım Sensin dizisinde Aleksi, Zalim İstanbul dizisinde ise Nedim rolüyle yer aldı.

22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yen adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü'nü aldı.

Türkiye – Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri’nde “Yılın En İyi Drama Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

Nihal Yalçın kimdir: 29 Mart 1981 İstanbul doğumlu Nihal Yalçın 40 yıl yaşındadır. Oyuncu ve komedyen Nihal Yalçın Alevi ve Zaza asıllı bir aileden geliyor ve üç kız, bir erkek kardeşi var. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü bitirdi. Ardından Bahçeşehir Üniversitesini kazandı, ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı. 29 Mayıs 2012'ye dek "Kurusıkı" isimli doğaçlama gösterisini sergiledi. Ancak tiyatroyu bir süre ara verme kararı aldı.

Nihal Yalçın film ve dizileri:

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? isimli filmde "Zeyno Bacı" karakterini canlandırdı. "Ay Lav Yu" adlı filmde ise "Rukiye" karakterine hayat verdi. Bir zamanlara damga vuran Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda "Meryem" rolünü oynadı. Yalçın bunların haricinde de birçok dizi ve film projelerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. En son, Gürse Birsel'in yazdığı, Jale Atabey'in yönettiği "Yalan Dünya" isimli dizide "Açılay" karakterini canlandırdı.

Okan Bayülgen'in Disko Kralı programında "Life Sux" isimli bölümde yer aldı. 2011'de Little Caesars reklamında oynadı. Ne'li adıyla söylediği "Küçük Sezar" şarkısı promosyon CDsi olarak dağıtıldı. 2012'de seyircilerle buluşan Kurtuluş Son Durak filminin soundtrack'inde yer alan "Dertler Benim Olsun" , "Bir Mumdur" ve "Ne Kadar Güzelsin" şarkılarını söyledi.

Nihal Yalçın ödülleri: Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu, Antabus, Tatbikat Sahnesi, 2016

Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Yeraltı ve Araf)

Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Yeraltı)

Sadri Alışık Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Komedi) (Kurtuluş Son Durak)