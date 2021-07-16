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Teröristlerin taciz ateşine cezalandırma atışıyla karşılık verildi! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Teröristlerin taciz ateşine cezalandırma atışıyla karşılık verildi! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlerin, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse taciz ateşinde bulunması üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerince yapılan cezalandırma atışları sonucunda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü üyeleri Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışında bulundu. Herhangi bir zayiatın yaşanmadığı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hemen harekete geçti.

Terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedeflere yönelik kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları yapıldı.

Tel Rıfat’ta belirlenen teröristlere ait hedeflerin tam isabetle vurulduğu atışlarda, terör örgütünün Kandil kadrosundan olduğu belirlenen 3 terörist, Şeyh İsa ve Ayn Daknah bölgelerindeki PKK/YPG mevzilerinde ise 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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