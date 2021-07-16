Pervin Buldan Millet İttifakı ortaklarını tehdit etti! Ya açıktan ittifak ya da...

MİLLET İttifakı'nın gizli ortağı olan HDP bu kez kartların açık oynanması için bastırmaya başladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP ve İYİ Parti'ye resmi ortak olarak kabul edilmemeleri durumunda geçen seçimlerden farklı bir tavır alacakları tehdidinde bulundu. Buldan, "Seçimde HDP farklı bir tavır takınırsa bunun sorumlusu HDP olmayacak" dedi.

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Son seçimlerde 'demokrasi güç birliği' oluşturulduğunu söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Fakat muhalefetin şöyle bir sorunu var; HDP ile bir arada görünmekten çekinen, HDP ile bir arada fotoğraf vermekten kaçınan, HDP ile isminin geçmesine bile rıza göstermeyen bir muhalefet var. HDP'yi öcü gibi görmek, HDP'yi kötü bir partiymiş gibi lanse etmek, onunla aynı fotoğrafta olmamak için çırpınan bin muhalefet var" dedi.

"Erdoğan Kürtleri 'kolay lokma' olarak görüyor"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti ve açıklamalarını değerlendiren Buldan, "Yeni bir seçim yaklaşıyor. Bunu bir erken seçim sinyali olarak da alabiliriz aslında. İktidarlarını koruyabilmek için kimlere göz kırpacak? Kürtlere göz kırpacak. Kolay lokma olarak görüyor Kürtleri. Ama Kürtler öyle kolay bir lokma değil" dedi.

Millet İttifakı'ndan katılım çağrısı var mı?

"Millet İttifakı'ndan size herhangi bir katılım çağrısı oldu mu?" sorusunu Buldan, "Ne onlardan böyle bir çağrı geldi, ne bizde böyle bir heves var. Buna ihtiyacımız da yok. Parlamento seçimlerinde yüzde 10 seçim barajı gibi bir sorunumuz yok" diye yanıtladı.

Eğer seçim döneminde farklı bir tavır takınırlarsa...

Buldan, "HDP'yi öcü gibi görmek, HDP'yi kötü bir partiymiş gibi lanse etmek, onunla aynı fotoğrafta olmamak için çırpınan, aynı kareye girmemek için çaba sarf eden partiler; eğer seçim döneminde HDP farklı bir tavır takınırsa -üçüncü yoldan bahsediyoruz- ve böyle bir yol izlemeye kalkarsa bunun sorumlusu HDP olmayacaktır. Bunun sorumlusu HDP ile yan yana görünmekten kaçınan, HDP ile birlikte fotoğraf vermekten kaçınan muhalefet partileri olacaktır" dedi.

"İçerisinde bizim de olacağımız yeni bir yönetime ihtiyaç var"

"Mevcut Cumhurbaşkanlığı yerine bu ülkeyi en demokratik şekilde kim yönetecekse, ama bunun içerisinde bizim de olacağımız, HDP'nin temsilcilerinin de olacağı yeni bir yönetime ihtiyaç var" diyen Buldan, "Hep söyledik, bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz. Eğer bir güç birliği olacaksa tekrar, bunun içerisinde elbette HDP'nin, Kürtlerin de temsilcilerinin olacağı yeni bir şeye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.