BIST 1.361
DOLAR 8,53
EURO 10,10
ALTIN 499,66
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Bu Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Engelli maaşı bayramdan önce verilecek mı 2021 yeni bilgi

Engelli maaşı bayramdan önce verilecek mı 2021 yeni bilgi

Temmuz ayının ortalarına gelirken engelli maaşı alan vatandaşlar bayram ikramiyesi alacak mı sorusu gündemde. 3 dönemdir emekliye ödenen bayram ikramiyesi bu sene bin 100 lira oldu. Peki temmuz ayında engelli maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?

Abone ol

2021 yılında engelli maaşlarına zam yapıldı, 2022 maaşları da denilen engelli maaşları 854 lira 1.024 kuruş oldu. Engelli maaşlarının bayram öncesinde ödenmesi beklenirken birçok vatandaş bayram ikramiyesi ödenecek mi sorusunun yanıtına kilitlelendi. Devlet tarafından emekliye ödenen bin 100 liralık bayram ikramiyesi 2022 maaşı yani engelli maaşı alan vatandaşlara ödenmiyor. 

Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başladığı için bayram ikramiyesinin de bu tarihten önce yatırılması bekleniyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında ödenebileceği ifade ediliyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı’nda 1.000 liralık ikramiye 1.100 liraya çıkarılmıştı.

Böylece SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak. Memur emeklisi maaşını 1-5 Temmuz’da çektiği için zam farkının ay içinde ödenmesi bekleniyor. Ancak bayram dolayısıyla bu farkın da öne çekilme ihtimali var.

ÖNCEKİ HABERLER
Bayram programları belli oldu! Hangi lider nerede olacak?
Bayram programları belli oldu! Hangi lider nerede olacak?
Bu Bayramda Aradığın Ne Varsa Cepte Şok’la Kapında
Bu Bayramda Aradığın Ne Varsa Cepte Şok’la Kapında
Rus yolcu uçağı kayboldu! Uçakta 13 kişi vardı
Rus yolcu uçağı kayboldu! Uçakta 13 kişi vardı
CHP'de siyasi partilerle bayramlaşma video konferansla yapılacak
CHP'de siyasi partilerle bayramlaşma video konferansla yapılacak
İstanbul’da İETT Garajı’nda intihar! "Eşimin gömüldüğü yere gömün beni"
İstanbul’da İETT Garajı’nda intihar! "Eşimin gömüldüğü yere gömün beni"
Xiaomi, Apple'ı tahtından etti! Dünyanın en büyük ikincisi oldu
Xiaomi, Apple'ı tahtından etti! Dünyanın en büyük ikincisi oldu
Neslican Tay ne zaman öldü kaç yaşındaydı? Neslican Tay ailesi kimdir?
Neslican Tay ne zaman öldü kaç yaşındaydı? Neslican Tay ailesi kimdir?
Neslican Tay kimdir ne kanseriydi ne zaman öldü? Neslican Tay hikayesi
Neslican Tay kimdir ne kanseriydi ne zaman öldü? Neslican Tay hikayesi
Kurban Bayramı otobüs biletleri tükendi! Ek seferler satılmaya başlandı
Kurban Bayramı otobüs biletleri tükendi! Ek seferler satılmaya başlandı
Microsoft'tan bomba Türkiye iddiası! İsrail casus yazılımla siyasetçileri ve gazetecileri izliyor
Microsoft'tan bomba Türkiye iddiası! İsrail casus yazılımla siyasetçileri ve gazetecileri izliyor