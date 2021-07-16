Neslican Tay ne zaman öldü kaç yaşındaydı? Neslican Tay ailesi kimdir?

Sosyal medya gündemine oturan Neslican Tay, ölüm yıldönümünde büyük özlemle anılıyor. Herkesin içindeki başarma duygusunu açığa çıkaran Neslican Tay hakkında araştırmalar peş peşe geliyor. Yaptığı paylaşımlarla ve çektiği videolarla çok konuşulan Neslican Tay kimdir, Neslican Tay ne kanseriydi, ne zaman öldü?

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Neslican Tay’ın hayat hikayesi bir beyaz perde projesiyle yeniden gündeme geldi. 'Demir Kadın Neslican', Neslican Tay'ın kanser teşhisi ile başlayan zorlu tedavi sürecini, süreç boyunca ailesinden, çevresinden ve sosyal medya üzerinden kendisine gelen güçlü desteği, hayalleriyle sıkı sıkıya bağlandığı ilham dolu yaşamını konu alacak. Peki, Demir Kadın "Neslican Tay" kimdir? İşte kanserle mücadelesiyle ilham olan Neslican Tay'ın hayat hikayesi

1998 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize’de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimarlık okumak isteyen Neslican, puanı iyi olmasına rağmen hedefindeki okulu kazanabilmek için tekrar üniversiteye hazırlandı. Araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican, hayatını kaybetmeden önce Bahçeşehir Üniversitesi’nde psikoloji eğitimi görüyordu.

Neslican, son 1 yılını Rize ile İstanbul arasında gidip gelerek eğitimi ve tedavisi ile geçirdi. Kanserle mücadelesi sırasında hastalara verdiği moral ve destek ile tanınan Neslican, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül 2019’da İstanbul'daki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Neslican, geçen yıl 20 Eylül günü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Neslican Tay, binlerce kişinin katılımı ile Rize'de toprağa verildi.