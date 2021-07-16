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Microsoft'tan bomba Türkiye iddiası! İsrail casus yazılımla siyasetçileri ve gazetecileri izliyor

Microsoft'tan bomba Türkiye iddiası! İsrail casus yazılımla siyasetçileri ve gazetecileri izliyor

ABD merkezli yazılım şirketi Microsoft yaptığı açıklamada, İsrail'de geliştirilen casus yazılımı engellediklerini duyurdu. Şirket, "Türkiye, İspanya, Singapur gibi ülkelerde siyasetçileri, gazetecileri, aktivistleri ve akademisyenleri takip eden yazılımı engelledik" açıklamasını yaptı.

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Reuters'in haberine göre  ABD merkezli Microsoft bir açıklama yaparak, İsrail merkezli bir hacker şirketinin kullandığı casus yazılımı engellediklerini duyurdu.  Yapılan açıklamada bu yazılımın dünyanın birçok ülkesinden yüzlerce siyasetçiyi, insan hakları aktivistini, gazeteciyi, akademisyeni izlediklerini açıklayan Microsoft, Toronto Üniversitesi bünyesindeki kuruluş Citizen Lab ile birlikte çalıştıklarının da altını çizdi. 

Bazı hedeflere saldırdılar

Şirket, hacker grubunun Candiru adı da dahil olmak üzere farklı isimlerle tanındığını aktardı. Bir yazılım güncellemesiyle casus yazılımın engellendiğini aktaran Microsoft, “Filistin, İsrail, İran, Lübnan, Yemen, İspanya, Birleşik Krallık, Türkiye, Ermenistan ve Singapur’da bazı hedeflere saldırdılar” ifadesine yer verdi. Şirket özel olarak kimlerin hedefe alındığını ise açıklamadı.

Güvenlik güçlerine ve hükümetlere satılıyor

Candiru’nun casus yazılımının Uluslararası Af Örgütü ve Black Lives Matter (Siyah Yaşamlar Önemlidir) gibi kuruluşların internet sitelerini kullandığı ve bunların arkasına gizlendiği belirtildi. Microsoft ve Citizen Lab’in yaptığı araştırmaya göre bu tür siber saldırı sistemlerinin hükümetlere ve güvenlik güçlerine satıldığı ve bunun hiç saydam olmadığı aktarıldı.

Baskıcı hükümetler masum siviller üzerinde kullanıyor

Microsoft’un resmi blogunda yayınlanan makalede, “Bazı baskıcı hükümetler bunları masum siviller üzerinde kullanıyor. Özel sektördeki şirketlerin siber silah geliştirip bunu satması insanlar, işletmeler ve her boyuttaki hükümetler için çok tehlikeli” ifadesi kullanıldı.

16 milyon Euro karşılığında 10 farklı cihazı takip

Yapılan araştırmada ise Candiru’nun nasıl çalıştığı belirtildi. İncelemeler sonucunda Candiru, 16 milyon euro karşılığında müşterinin istediği herhangi bir ülkedeki 10 farklı cihazı takip etme teklifini sunuyor. Ekstra 5.5 milyon euro ödenmesi durumunda ise 5 farklı ülkedeki ekstra 25 cihazı da takip edebiliyor.

Yapılan açıklamada Candiru’nun mobil cihazları, bilgisayarları ve bulut depolama sistemleri hedef aldığı belirtildi.

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