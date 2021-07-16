LGS nakilleri 2021 ne zaman lise nakil işlemleri açıklanacak?

LGS sonuçlarının ardından nakil süreci ne zaman başlayacak araştırması başladı. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

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LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Sonuç açıklanması ardından gözler nakil sürecine çevrildi. MEB 2021 LGS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre, LGS lise birinci nakil tercih başvuruları temmuz ayında gerçekleşecek. Peki, LGS nakilleri ne zaman başlayacak? İşte 2021 LGS takvimi

Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

2 bin 91 liseye merkezi sınav puanıyla öğrenci alınacak

Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.

Nakil takvimi: MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021 kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.