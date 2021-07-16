BIST 1.362
DOLAR 8,52
EURO 10,11
ALTIN 499,84
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Bu Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Xiaomi, Apple'ı tahtından etti! Dünyanın en büyük ikincisi oldu

Xiaomi, Apple'ı tahtından etti! Dünyanın en büyük ikincisi oldu

 Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi oldu.

Abone ol

Araştırma şirketi Canalys'in verilerine göre, Xiaomi, Apple'ı küresel pazarda geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Xiaomi'nin 2021'in ikinci çeyreğinde satışlarını yüzde 83 artırmasıyla pazar payı yüzde 17'e çıktı.

Akıllı telefon sektörünün lideri Samsung yüzde 19'luk pazar payıyla ilk sıradaki yerini korurken, bir sıra gerileyen Apple yüzde 14 ile 3. oldu.

Xiaomi, söz konusu dönemde satışlarını Latin Amerika'da yüzde 300, Afrika'da yüzde 150 ve Batı Avrupa'da yüzde 50 artırdı.

Canalys yetkilisi Ben Stanton, Xiaomi'nin Samsung ve Apple'a göre fiyatının yaklaşık yüzde 40 ila 75 arasında uygun olduğunu ve firmanın yurt dışına açılmasının satışlarını artırdığını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Neslican Tay ne zaman öldü kaç yaşındaydı? Neslican Tay ailesi kimdir?
Neslican Tay ne zaman öldü kaç yaşındaydı? Neslican Tay ailesi kimdir?
Bu Bayramda Aradığın Ne Varsa Cepte Şok’la Kapında
Bu Bayramda Aradığın Ne Varsa Cepte Şok’la Kapında
Neslican Tay kimdir ne kanseriydi ne zaman öldü? Neslican Tay hikayesi
Neslican Tay kimdir ne kanseriydi ne zaman öldü? Neslican Tay hikayesi
Microsoft'tan bomba Türkiye iddiası! İsrail casus yazılımla siyasetçileri ve gazetecileri izliyor
Microsoft'tan bomba Türkiye iddiası! İsrail casus yazılımla siyasetçileri ve gazetecileri izliyor
Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasına de erişim sağlanamıyor
Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasına de erişim sağlanamıyor
Bugün borsa açık mı 16 Temmuz borsa öğleden sonra açık mı?
Bugün borsa açık mı 16 Temmuz borsa öğleden sonra açık mı?
Pervin Buldan Millet İttifakı ortaklarını tehdit etti! Ya açıktan ittifak ya da...
Pervin Buldan Millet İttifakı ortaklarını tehdit etti! Ya açıktan ittifak ya da...
Bugün noterler açık mı 16 Temmuz noterler kaça kadar açık?
Bugün noterler açık mı 16 Temmuz noterler kaça kadar açık?
Sanatçıya destek halka moral festivali
Sanatçıya destek halka moral festivali
Bugün eczaneler açık mı 16 Temmuz eczaneler açık olur mu?
Bugün eczaneler açık mı 16 Temmuz eczaneler açık olur mu?