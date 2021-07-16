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CHP'de siyasi partilerle bayramlaşma video konferansla yapılacak

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CHP'de siyasi partilerle bayramlaşma video konferansla yapılacak

CHP'de her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri, bu yıl da video konferans yöntemi ile yapılacak.

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CHP'nin Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretlerinin, bu yıl da salgın süreci nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılacağı belirtildi.

Bu çerçevede, Kurban Bayramı’nın ikinci günü yapılacak siyasi partiler arası bayramlaşma programında CHP heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Parti Meclisi Üyesi Hasan Efe Uyar ile Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel'den oluşacak.

CHP'de video konferansla yapılacak bayramlaşma, saat 09.30'da AK Parti ile başlayacak.

Daha sonra sırasıyla saat 10.00'da DSP, 10.20'de Vatan Partisi, 10.40'ta HDP, 11.00'de İYİ Parti, 11.30'da BBP, 11.55'te DP, 12.10'da MHP, 12.30'da Saadet Partisi, 12.50'de ANAP, 13.10'da Genç Parti, 13.50'de DEVA Partisi, 14.25'de Gelecek Partisi, 14.50'de Yeniden Refah Partisi, 15.15'te Bağımsız Türkiye Partisi, 15.45'te ise Türkiye Değişim Partisi ile bayramlaşılacak.

CHP
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