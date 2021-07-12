ALES ne zaman 2021 ALES/2 başvurusu ne zaman?

Akademik kariyer hayali kuran kişiler ya da yüksek lisans eğitimi almak isteyen vatandaşlara yönelik düzenlenen ALES sınavı araştırmaları başladı. ÖSYM sınav takvimine göre; ALES/2 19 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Başvuruları ise 3 Ağustos tarihinde online olarak alınacak.

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ÖSYM tarafından 2021'de üç kez uygulanacak ALES hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) başvuruların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2021 ALES/2 sınavına dair bilgi almak isteyen vatandaşlar, bu hususta ÖSYM'nin açıkladığı bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, ALES ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman?

Kimler ALES başvurusu yapabilir:

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

ALES sınavının sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.