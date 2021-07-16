Anneannesi ile dedesinin mezarlarında Hint keneviri yetiştiren torun gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR'ın Dazkırı ilçesinde anneannesi ile dedesinin mezarına Hint keneviri ektiği belirlenen şüphelinin evinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

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Polis ekipleri, Yukarı Yenice Köy Mezarlığı'nda 2 kabirin üzerinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. İncelemede, mezarların üzerinde ekili 26 kök Hint keneviri olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili soruşturmasını derinleten polis, Abdulkerim ve Fadime A'nın mezarlarının üzerine Hint keneviri eken şüphelinin torunları Ç.G. (29) olduğunu tespit etti.

Evlerinde de uyuşturucu ele geçirildi

Ekipler tarafından Ç.G'nin adresine operasyon düzenlendi. Aramalarda, 587 gram metamfetamin, 54 gram esrar, 11 gram reçine esrar, 62 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, Ç.G. ve babası G.G. gözaltına alındı.

Şüpheli ve babasının emniyetteki işlemleri devam ediyor.