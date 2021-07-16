Vaka sayıları artarken Açıköğretim öğrencilerinin yüz yüze sınav isyanı
Anadolu Üniversitesi, örgün eğitimlerde yaz okulu sınavlarının çevrimiçi, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin sınavlarının ise yüz yüze yapılacağını duyurdu. Vakaların arttığı bu dönemde alınan yüz yüze sınav kararına öğrenciler tepki gösterdi.Abone ol
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 2020-2021 öğretim yılının çevrimiçi eğitimlerle tamamlanması sonrası üniversiteler yaz okulu programlarını da açıklamaya başladı.
Anadolu Üniversitesi, örgün eğitimlerde yaz okulu sınavlarını çevrimiçi, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarını ise yüz yüze yapacak.
Belirlenen takvime göre örgün eğitim programlarında 5 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak olan dersler uzaktan öğretim sistemi ile gerçekleştirilecek ve sınavlar çevrimiçi olarak yapılacak.
Açıköğretim programlarında ise kayıtlar 5-9 Temmuz tarihleri arasında, sınavlar 4 Eylül'de yüz yüze gerçekleştirilecek.
Öğrenciler karara tepki gösterdi
Kararın açıklanmasının ardından AÖF öğrencileri, salgın sürecinin devam ettiğini dile getirerek karara tepki gösterdiler.
Sosyal medyada pek çok öğrencinin etkileşimi sonucu söz konusu karar, Twitter'da da gündemin ilk sıralarına taşındı.
Öğrenciler, alınan kararların salgın nedeniyle risk oluşturduğunu ifade ederek AÖF sınavlarının da örgün eğitimlerde olduğu şekilde çevrimiçi olarak yapılmasını talep ettiler.