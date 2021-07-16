FETÖ'cü Orhan İnandı'dan Biden itirafı: Örgütü hayal kırıklığına uğrattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalandığını duyurduğu Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) üst düzey ismi Orhan İnandı, örgütün ABD'de değişen yönetime ve yeni başkan Joe Biden'e bel bağladığını ancak kısa sürede hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti.

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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, kendisine yakın gördüğü örgüt üyeleriyle yaptığı toplantıda dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

İnandı, örgütün ABD'de Joe Biden ve ekibinin yönetime gelişine çok güvendiğini, ilk birkaç ay da bu inancın koruduğunu anlattı.

"Örgüt ne yapacağını bilemez durumda"

FETÖ yöneticisi Orhan İnandı, ABD'nin jeopolitik gerekçelerle Türkiye ile ilişkilerinde örgütün beklediği olumsuz adımları atmayacağının anlaşıldığını ifade etti.

Bu durumun örgüt içinde büyük bir şaşkınlık yarattığını belirten Orhan İnandı, FETÖ'de ne yapacağını bilememe hali oluştuğunu söyledi.