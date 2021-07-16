Avrupa'da haftalık koronavirüs vakaları yüzde 64 arttı,

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında geçen haftaya göre yüzde 64,3'lük artış görüldüğünü bildirdi.

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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (ECDC) yapılan yazılı açıklamaya göre; Delta varyantı ve önlemlerin gevşetilmesi nedeniyle 20 ülkede vakalarda artma eğilimi göze çarptı.

En fazla vaka artışı 15-24 yaş aralığında kaydedilirken 65 yaş üstü kişilerdeki artış sınırlı kaldı.

Buna rağmen 24 ülke tarafından rapor edilen verilere göre; hastanelerdeki doluluk oranı değişmezken, yoğun bakım ünitesindeki doluluk oranının düşmeye devam ettiği bildirildi.