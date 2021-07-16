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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ın Merkez Onikişubat ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibinin ile Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri müdahale ediyor.

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KAHRAMANMARAŞ'ta, bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu 1. kilometresinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile alevlere müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle Kahramanmaraş-Adana kara yolunda ulaşım tek yönlü sağlanırken çevik kuvvet ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

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