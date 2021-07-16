Türkiye 16 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 229 bin 582 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 62 milyon 244 bin 821'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Temmuz 2021 Cuma günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 582 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 84 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62.45, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 32.07 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 38 milyon 765 bin 635'i birinci doz, 19 milyon 904 bin 709'u ikinci doz, 3 milyon 574 bin 478'i üçüncü doz olmak üzere toplam 62 milyon 244 bin 821'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Balıkesir, bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım" değerlendirmesinde bulundu.