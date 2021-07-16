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Rusya'da radardan kaybolan uçağın sert iniş yaptığı bildirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Rusya'da radardan kaybolan uçağın sert iniş yaptığı bildirildi

Rusya'nın Tomsk bölgesinde radardan kaybolan AN-28 tipi yolcu uçağının ormanlık araziye iniş yaptığı ve uçakta bulunan hiç kimsenin hayatını kaybetmediği bildirildi.

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri Kedroviy şehrinden Tomsk'a uçarken Bakçarskiy bölgesinde radardan kaybolan AN-28 tipi yolcu uçağının bölgeye sert iniş yaptığını belirtti.

Uçakta 2'si çocuk 15 yolcu ve 4 kişilik mürettebat bulunduğunu kaydeden yetkililer büyük hasar alan uçaktaki hiç kimsenin hayatını kaybetmediğini ifade etti.

Yolcuların olay yerinden götürülmesi için bölgeye helikopterler sevk edildiği bildirildi.

Kazanın uçağın motorundaki arızadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken Rusya Soruşturma Komitesi kazayla ilgili inceleme başlattı.

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