Gram altın için bomba tahmin! İslam Memiş gram altın 478 liraya kadar düşebilir

Gram altın fiyatı piyasalarda 500 lira seviyesinde dar bantta iniş ve çıkışlar yaşarken, altın fiyatları için altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten satmayın tavsiyesi geldi. İslam Memiş'e göre gram altın fiyatları ne olacak? İşte ayrıntılar...

Abone ol

Gram altın fiyatlarındaki son durumu Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş değerlendirdi. Memiş, elinde altın bulunduran yatırımcının satış için aceleme etmemesi gerektiğini söyledi.

Gram altın fiyatı noktasında yaşanan geri çekilme için analizini paylaşan İslam Memiş, 490 lira seviyesinin altındaki sarkmaların orta ve uzun vade için altın yatırımcısına iyi alım fırsatları sunmaya devam edebileceğini belirtti.

İslam Memiş, dolar tl kurunda 8,45 lira seviyesinin altında kapanışlar gerçekleşirse gram altın fiyatının 483 lira belki 478 lira seviyelerine çekilebileceğini söyledi. İşte Memiş'in o tahminleri...

Gram altın fiyatları ne olur?

- Gram altın bu hafta 497 507 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi. 495 505 lira aralığına sıkıştı gram altın ve zaman zaman ons tan zaman zaman dolar TL'de destek görüyor veya zaman zaman onstan zaman zaman da dolar TL kurunda olumsuz yönde etkileniyor.

- Haftanın son işlem gününde dolar kurunda bir miktar geri çekilmeler gördüğümüz için gram altın TL fiyatında 500 lira seviyesinin altındaki rakamları gördük. Kritik destek seviyemiz 490 lira seviyesi bu seviye aşağı yönlü kırılması gerekiyor.

- Düşüşlerin devamı için ve takip ettiğim dolar tl kurunda da işte tekrar teknik olarak 8,45 lira seviyesinin altındaki kapanışlar önemli. Eğer dolar TL kuru 8,45 lira seviyesinin altında kapanışlar gerçekleştirirse 8 lira seviyesinde altın görmemiz mümkün olacaktır.

- Bu da altının gram fiyatının 490 lira seviyesinin altında kırılmasına belki bu düşüşlerinde 483, belki 478 lira seviyesine kadar geri çekilmesine neden olabilir. Ama burada önemli olan faktör dolar kurundaki bu gerileme kalıcı mı yoksa kısa vadeli bir tepki düşümü bunu yakından görmekte fayda var.

- Kısa vadeli 8,45 lira seviyesinin altına sarkan arsa gram altın TL fiyatı, negatif görünümün devam ettiğini söyleyebiliriz ancak her ne kadar. Dolar TL kurundaki bu 8,45 lira seviyesinin altındaki sarkmalar gerçekleşme ihtimali kuvvetli olsa da gram altın TL fiyatına 490 lira seviyesinin altındaki sarkmalar orta ve uzun vade için yatırımcısına bence iyi alım fırsatları tekrar sunmaya devam edebilir.

- Çünkü altının ons fiyatında ön gördüğüm bu 1960 $ ve üzerindeki 2000 dolar seviyesi üzerindeki ataklar gram altın tl fiyatı tekrar toparlanmasına düşüşlerin de sınırlı kalmasına neden olabilir. Elinde altın bulunduran yatırımcısının da satış için bence acele etmemesi gerektiğini düşünüyorum.